Эксперты: многие россияне могут отказаться от отпуска после пандемии

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Большинство россиян могут отказаться от отпуска после пандемии в пользу работы. Однако они смогут его перенести на более удобное время по согласованию с работодателями, считают опрошенные ТАСС эксперты.

В Минтруде РФ рассказали ТАСС, что порядок предоставления ежегодного отпуска не изменится, он предоставляются в соответствии с графиком, утвержденным работодателем за две недели до начала календарного отпуска.

"В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, индивидуального предпринимателя, допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется", - добавили в ведомстве.

Право на отдых

Как рассказал ТАСС проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, сотрудники по договоренности с работодателями смогут перенести свой отпуск на удобное для них время.

"Мы не можем прогнозировать, захотят ли отдыхать россияне после пандемии или не захотят. Но мы можем руководствоваться положением Трудового кодекса, который говорит нам, что человек, имеющий трудовые отношения с работодателем, имеет право на очередной отпуск. Соответственно, опять же по положению Трудового кодекса, отпуск должен формироваться на основе графиков отпусков. И если по графику отпуск наступил, то по договоренности с работодателем этот отпуск может быть перенесен", - отметил Сафонов.

Он уточнил, что такое решение должно быть обоюдным и со стороны работодателя, и со стороны сотрудника. Переносить в одностороннем порядке ни та, ни другая сторона не может, "если работодатель по собственному усмотрению говорит, что не даст отпуск, то он нарушает трудовое законодательство", сказал он.

Наверстать упущенное

В свою очередь профессор кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Елена Яхонтова в разговоре с ТАСС отметила, что большинство россиян в приоритет поставят работу, чтобы наверстать упущенное из-за пандемии.

"Тема отпусков становится актуальной в начале каждого летнего сезона. Этот год - не исключение, но он радикально отличается от предыдущих. Проблема с планированием отпусков в определенной степени возникнет и для работодателей, и для работников, но это не будет приоритетной проблемой. Для ряда компаний и многих сотрудников более важной задачей является выживание в условиях кризиса и сохранение работы как таковой, поэтому отдых легко будет перенесен на более позднее время. После отмены режима самоизоляции большинство из них захотят включиться в работу, чтобы наверстать упущенное и заработать", - говорит Яхонтова.

Такого же мнения придерживается Александр Щербаков, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС. По его словам, на большинстве предприятий работы будет больше, чем обычно из-за продолжительного простоя.

"Руководство предприятий в ближайшее время будет считать отпуска нежелательными, и, вероятно, предоставлять их в разбивке по 14 дней два раза до конца текущего года или переносить на следующий год. Большинство работников, стремясь возместить доходы, уменьшенные или потерянные в период нерабочих дней, также не будут настаивать на отпусках. Количество отпускников в целом в ближайшие месяцы может уменьшиться по сравнению с предыдущими годами", - сказал ТАСС Щербаков.

При этом Яхонтова добавила, что проблема отпуска после пандемии возникнет для тех, кто захочет поехать за границу. "Пока нет ясности, когда и на каких условиях будут открыты границы и привычные для обеспеченной публики курорты. В частности, сейчас всерьез обсуждается обязательность вакцинации от коронавируса как условие получения визы в Европу", - подчеркнула Яхонтова.

Она отметила, что отмена режима самоизоляции может стимулировать внутренний туризм.

"Для тех, кто привык отдыхать на российских курортах, немного проще: надо дождаться отмены режима самоизоляции и возобновления работы курортной инфраструктуры. Еще легче тем, кто планировал провести свой отпуск на даче. Отмена обязательных цифровых пропусков сразу позволит по-настоящему наладить отдых", - говорит эксперт.