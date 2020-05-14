Власти Адыгеи содействуют в получении господдержки важным для региона проектам

МАЙКОП, 14 мая. /ТАСС/. Власти Адыгеи оказывают содействие в получении господдержки для важных региону инвестиционных проектов. Об этом сообщил в четверг глава республики Мурат Кумпилов в рамках посещения птицефабрики в станице Ханская.

"По линии профильных министерств мы сопровождаем такие важные для региона проекты и оказываем соответствующее содействие в получении господдержки", - сказал Кумпилов. Он отметил, что руководство республики заинтересовано в реализации таких масштабных инвестпроектов, благодаря которым создаются новые рабочие места и значительно расширяется налогооблагаемая база.

Говоря о самой птицефабрике, которая в 2019 году возобновила свою работу в качестве инвестпроекта, Кумпилов подчеркнул большой потенциал предприятия. "Потенциал данного предприятия большой, и мы надеемся, он будет использован максимально. Уверен, что качество вашей продукции позволит вам успешно конкурировать на рынке и стать крепким хозяйствующим субъектом",- сказал глава республики.

В пресс-службе главы Адыгеи напомнили, что благодаря федеральным и региональным программам поддержки АПК фабрика смогла привлечь кредитные средства КБ по льготной ставке на общую сумму 60 млн рублей. В частности, данные средства пошли на реконструкцию семи корпусов, обустройство пяти холодильных камер на 240 тонн хранения, закупку кормов и ветпрепаратов. Также в состав фабрики входит ветлаборатория и новый производственный цех по забою птицы.

"По словам руководства, в прошлом году предприятие произвело 450 тонн мяса птицы, в дальнейшем планируется наращивание поголовья с 1 млн до 2,5 млн цыплят-бройлеров", - сказали в пресс-службе. Для этого фабрика дополнительно привлечет 25 млн рублей на реконструкцию еще семи корпусов.