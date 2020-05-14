{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Трамп выделил почти $4 млрд на поддержку транспортной системы Нью-Йорка

Губернатор Эндрю Куомо заявил, что средства уже поступили в казну штата

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа выделила $3,9 млрд на поддержку оператора общественного транспорта Нью-Йорка. Об этом заявил в четверг губернатор этого штата Эндрю Куомо, выступая на ежедневной пресс-конференции, трансляция которой велась на его сайте.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Мы разговаривали по поводу финансовой поддержи штатов с Дональдом Трампом. Он прислушался ко мне", - указал Куомо. "Я попросил его о выделении определенных средств и он [согласился] выделить $3,9 млрд на поддержку MTA (оператор общественного транспорта Нью-Йорка, прим. ТАСС) <...>", - указал губернатор.

По его словам, средства уже поступили в казну штата. Ранее губернатор Нью-Йорка отмечал, что нагрузка на общественный транспорт одноименного крупнейшего мегаполиса города США из-за распространения заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, снизилась на 92%.

За минувшие сутки, указал Куомо, на территории штата от вызываемого новым коронавирусом заболевания скончались 157 человек. Таким образом, суточная смертность от COVID-19 продолжает постепенно снижаться. К настоящему моменту, по информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в Нью-Йорке заражены более 330 тыс. человек, умерли свыше 27,6 тыс. В США зафиксировано более 1,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 85 тыс. человек.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Тверской области удвоилось число безработных во время пандемии
В регионе более 9 тыс. неработающих жителей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС