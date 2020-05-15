Исследование: Россия опережает другие страны по доле женщин-руководителей

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Россия опережает другие страны по доле женщин, занимающих управленческие должности, и отстает от Японии и Северной Америки по равенству оплаты труда, говорится в исследовании The Boston Consulting Group (BCG), имеющемся в распоряжении ТАСС.

Индекс, указывающий на долю женщин-руководителей, составляет в России 0,7 (по шкале от 0 до 1, где 1 подразумевает полное равенство мужчин и женщин), при этом среднегодовой темп прироста женщин в высшем менеджменте снижается на 1,3%. В Северной и Латинской Америке этот индекс равен 0,6, в Восточной Европе и Центральной Азии - 0,59, в Западной Европе - 0,45.

Кроме того, индекс предпринимательской деятельности (по числу женщин, работающих не по найму) в России составляет 0,66, при этом среднегодовой темп прироста снижается на 2,2%. В Африке этот индекс также равняется 0,66, в Латинской Америке - 0,64, в Северной Америке, в Восточной Европе и Центральной Азии - 0,61, в Японии - 0,6, в Австралии - 0,57, в Азии - 0,56, в Западной Европе - 0,5.

При этом показатели равенства оплаты труда в России (0,68) сопоставимы с Азией и Австралией (0,69). Тут Россия опережает Западную (0,65) и Восточную Европу (0,63), но отстает от Японии (0,7) и Северной Америки (0,74). Однако по темпам улучшения ситуации РФ уступает лишь США, отмечают аналитики.

В руках женщин - треть мирового богатства

"На конец 2019 года женщинам принадлежало $70 трлн, или 32% от общемирового объема [богатств]",- говорится в исследовании.

По оценкам BCG, на страны Северной Америки приходится самая крупная доля- $35,4 трлн, на страны Западной Европы - $14,3, а у догоняющей их Азии (без Японии) - $13 трлн.

По числу принадлежащих женщинам богатств Россия занимает 10-е место среди стран Европы - $320 млрд. При этом по темпам роста (8,9%) Россия в 2016-2019 годах обгоняла другие страны.

"Несмотря на растущую мощь их финансов, женщины по-прежнему в значительной степени недооцениваются сообществом по управлению активами", - отмечают аналитики.

"Несмотря на растущую роль женщин в общей картине мирового богатства, многие банки продолжают придерживаться исторических социальных норм, которые рассматривают мужчин в качестве основных лиц, принимающих финансовые решения", - добавляют эксперты.

И хотя банки и фирмы по управлению активами уже предлагают продукты, предназначенные для женщин, "гендерные различия часто являются либо поверхностными, либо отражающими устаревшие предположения о роли женщин в управлении богатством и их заинтересованности в управлении своими финансовыми делами", резюмируют авторы исследования.