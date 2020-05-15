Российская туриндустрия недополучила более 1,5 трлн рублей из-за пандемии

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Объем недополученных доходов российской туристической отрасли из-за пандемии коронавируса превысил 1,5 трлн рублей. Об этом говорится в письме руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, направленном главам субъектов РФ, которое есть в распоряжении ТАСС.

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"Туризм вошел в число отраслей, которые правительство Российской Федерации признало наиболее пострадавшими от последствий распространения коронавирусной инфекции. В настоящий момент падение оборота сферы туризма достигло 95-100%‚ а объем недополученных доходов уже превысил 1,5 трлн рублей", - отмечается в письме.

Догузова попросила региональные власти по возможности выделить дополнительные средства на поддержку внутреннего туризма в сложившихся из-за пандемии коронавируса условиях.

"Считаю чрезвычайно важным сохранить объем региональных бюджетных ассигнований на туризм и по возможности выделить дополнительные средства на его развитие и продвижение", - говорится в письме.