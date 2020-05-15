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Общая мощность работающих блоков украинских АЭС упала до исторического минимума

Из-за этого цена электроэнергии выросла на 15%

КИЕВ, 15 мая. /ТАСС/. Общая мощность работающих блоков украинских АЭС упала до 6780 МВт, что составляет менее 49% от общей установленной мощности атомных электростанций. Об этом сообщил в Facebook глава энергетического комитета Верховной рады Андрей Герус.

"Сегодня был остановлен еще один атомный блок - на аварийный ремонт в 17:51 отключили третий блок Южно-Украинской АЭС. Общая мощность работающих атомных блоков упала до 6780 МВт, это меньше, чем 49% от общей установленной мощности атомных электростанций. Это новый исторический минимум, такого никогда не было в истории Украины", - написал он.

По словам Геруса, еще месяц назад мощность работающих блоков составляла 9150 МВт, то есть на 35% больше. "На остановку атомных блоков уже отреагировал рынок - в последние дни цена электроэнергии выросла на 15%. Это и логично, чем больше ограничена конкуренция, тем выше цена", - добавил он.

Ранее "Энергоатом" сообщил о планах в 2020 году сократить выработку электроэнергии до половины существующей мощности. Ограничения касаются 10 энергоблоков всех четырех действующих атомных электростанций в стране: Запорожской, Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой. Согласно постановлению правительства, "Энергоатом" продает 85% электроэнергии госпредприятию "Гарантированный покупатель" по низкой фиксированной цене 567 гривен (около $22) за МВт-ч для обеспечения дешевой электроэнергией населения и компенсации "зеленого тарифа". В 2020 году средневзвешенный "зеленый тариф" составляет около 4280 гривен (около $64) за МВт-ч. По этому тарифу продается электроэнергия из возобновляемых источников энергии.

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