Нью-Йоркская фондовая биржа возобновит работу в штатном режиме 26 мая

НЬЮ-ЙОРК, 15 мая. /ТАСС/. Нью-Йоркская фондовая биржа, которая с марта проводит торги только в электронном режиме из-за пандемии коронавируса, перейдет на штатный режим работы 26 мая. Об этом сообщила в четверг на страницах газеты The Wall Street Journal президент торговой площадки Стейси Каннингэм.

"Что касается Нью-Йоркской фондовой биржи, то мы откроем нашу торговую площадку для определенной категории брокеров на следующий день после Дня поминовения (отмечается в США 25 мая - прим. ТАСС)", - информировала она.

Каннингэм напомнила, что в День поминовения американцы отдают дань памяти тем, кто отдал свою жизнь за страну, и предложила в этот раз чествовать также медиков и сотрудников экстренных служб, "которые отважно служат стране" в условиях пандемии.

Телекомпания СNN в конце апреля сообщала, что Нью-Йоркская фондовая биржа перейдет на штатный режим работы после 15 мая. Количество человек, находящихся в одном помещении одновременно, будет ограничено. Маклерам предпишут соблюдать безопасную дистанцию.

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже с 23 марта проводятся только в электронном режиме.

По последней информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в Нью-Йорке заражены более 330 тыс. человек, умерли свыше 27,6 тыс. В США зафиксировано более 1,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 85 тыс. человек.