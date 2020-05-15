"Известия": платежи россиян за услуги связи сократились более чем на треть

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Денежные поступления в российские компании в сфере телекоммуникаций упали более чем на треть в апреле на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на данные мониторинга отраслевых финансовых потоков Центробанка РФ.

Как следует из этих данных, до введения режима самоизоляции поступление платежей в телеком-компании снизились на 45% в период с 30 марта по 3 апреля, на 37,9% с 6 по 10 апреля, на 28,2% с 13 по 17 апреля, а снижение финансового потока с 20 по 24 апреля составило 30%. При этом средний входящий поток денежных поступлений за день в апреле колебался в диапазоне от 6 до 8 млрд рублей, приводит данные газета.

В пресс-службе ЦБ изданию пояснили, что при мониторинге учитывались данные всех компаний с кодом 61 общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) "Деятельность в сфере телекоммуникаций", куда включены в том числе мобильные операторы, провайдеры, а также операторы спутниковой связи. При этом ЦБ не учитывал расчеты через корреспондентские счета ЛОРО и НОСТРО, внутрибанковские платежи и переводы через иные платежные системы.

Ряд операторов связи (ГК "Алмател" и "Акадо Телеком") подтвердили изданию снижение входящих платежей со стороны физических и юридических лиц, при этом отмечается уменьшение платежей со стороны малого и среднего бизнеса. Такую ситуацию операторы связи частично связывают с миграцией абонентов за город, закрытием бизнеса и ухудшением платежеспособности клиентов.

Параллельно с падением платежей телекоммуникационные компании отмечают рост активности клиентов. Согласно подсчетам "Компании ТрансТелеком", которые приводит газета, в апреле совокупный абонентский трафик увеличился на 20% в сравнении с докарантинным периодом, а телекоммуникационный холдинг VEON зафиксировал рост объема передаваемых мобильных данных на пользователя на 60,5% согласно отчетности за I квартал 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.