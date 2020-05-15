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Пандемия коронавируса нового типа

Фабрика по пошиву традиционных женских нарядов в Алеппо начала шить маски

Местное парфюмерное предприятие также перепрофилировалось на выпуск антисептиков

АЛЕППО /Сирия/, 15 мая. /ТАСС/. Швейная фабрика в Алеппо, которая раньше производила традиционные восточные женские наряды, стала изготавливать медицинские маски и продавать их по оптовой цене, сообщил журналистам директор фабрики Джамиль Баракед.

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"До коронавируса здесь производили женскую восточную одежду. Я решил перепрофилировать фабрику на пошив масок, потому что мы все знаем, что происходит в мире, я решил помочь своей стране и своим рабочим", - сказал Баракед.

По его словам, он сначала купил у другого производителя 3 тыс. масок и раздавал их нуждающимся, но понял, что его фабрика может шить не уступающие по качеству и более дешевые изделия. Также это помогло сохранить заработок 80 работникам фабрики.

Производство уже выпускает в день 5-6 тыс. масок. Производственные мощности позволяют и больше, но тогда в ограниченном пространстве пришлось бы собрать слишком много рабочих, а в условиях пандемии этого делать нельзя. Половину масок отдают нуждающимся, а половину продают по 90 сирийских лир, тогда как в городе цена может доходить до 700-800 лир. Готовые маски обрабатывают - сначала паром от утюга, а потом обрызгивают антисептиком.

Также местному парфюмерному предприятию пришлось перепрофилироваться из-за эпидемиологической обстановки в мире. Как рассказал директор производства Ибрагим Алотба, спрос на антисептики растет день ото дня. "Вначале мы производили простые продукты дезинфекции и предметы для ежедневного использования, а сейчас более сложные, более профессиональные продукты для дезинфекции, очищения и так далее. После событий COVID-19 спрос сильно увеличился", - сказал Алотба.

По данным Минздрава страны, с 5 февраля в Сирии были помещены в специализированные карантинные центры 6 781 человек. В настоящий момент там остаются под наблюдением 2 557 человек, в том числе сирийцы, возвратившиеся спецрейсами на родину за последние две недели. Всего с 22 марта в стране было инфицировано 48 граждан, при этом 29 вылечились, зафиксировано три летальных исхода.

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СирияПандемия коронавируса нового типа
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