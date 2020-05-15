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Промышленное производство Китая за январь - апрель уменьшилось на 4,9%

Государственное статистическое управление страны отметило, что соответствующий показатель только за апрель, напротив, вырос в годовом исчислении на 3,9%, что свидетельствует об успешном восстановлении сектора

ПЕКИН, 15 мая. /ТАСС/. Промышленное производство КНР с января по апрель уменьшилось в годовом исчислении на 4,9%. Об этом сообщило в пятницу Государственное статистическое управление Китая.

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Как следует из доклада, распространенного на пресс-конференции, соответствующий показатель только за апрель, напротив, вырос в годовом исчислении на 3,9%, что свидетельствует об успешном восстановлении сектора. Еще в марте динамика была отрицательная (-1,1%).

Динамика промышленного производства в КНР за последние несколько лет постепенно понижается. В 2017 году она составила 6,6%, а в 2018-м - уже 6,2%. В минувшем году данный сектор экономики продемонстрировал рост на уровне 5,7%.

По данным Госстата, инвестиции в основные фонды Китая, за исключением аграрных домашних хозяйств, с января по апрель сократились в годовом исчислении на 10,3%, до 13,68 трлн юаней (примерно $1,92 трлн по текущему курсу).

Как отмечается в его докладе, приток капиталовложений в предприятия сельского хозяйства сократился на 5,4%, в промышленность - на 16%, в сферу услуг - на 7,8%.

Ежегодные темпы роста инвестиций в основные фонды страны постепенно замедлялись и прежде. В 2016 году они составили 8,1%, а с 2017 по 2019 гг. понизились до 7,2%, 5,9% и 5,4%. соответственно.

Розничные продажи

По данным Госстата, объем розничных продаж потребительских товаров в Китае с января по апрель составил 10,67 трлн юаней (около $1,5 трлн по текущему курсу), уменьшившись в годовом исчислении на 16,2%. Как отмечается в докладе, динамика роста продаж в сельской местности оказалась отрицательной и составила -7,7%, в урбанизированных районах - порядка -7,5%.

Из документа следует, что за четыре месяца в Китае все же немного повысился объем реализации товаров онлайн - на 1,7%, до 3,06 трлн юаней ($432 млрд).

В КНР и прежде наблюдалось плавное снижение темпов роста розничных продаж. В 2016 году они увеличились на 10,4%, в 2017 году - на 10,2%, в 2018 году - на 9%, а в 2019 году - на 8%.

Согласно официальной статистике, за счет внутреннего потребления обеспечивается более половины экономического роста Китая.

Потребление нефти

Население Китая с января до апреля включительно из-за эпидемии COVID-19 снизило в годовом исчислении потребление нефти и нефтепродуктов на 21%, потратив 499,8 млрд юаней (около $70,5 млрд). Как отмечается в докладе, только за апрель в стоимостном выражении затраты на углеводороды в стране упали на 14,1% (138,6 млрд юаней, или примерно $19,5 млрд).

Согласно опубликованным данным, население Китая за четыре месяца закупки одежды и обуви сократило на 29%, бытовых электроприборов - на 24,5%, драгоценностей и ювелирных украшений - на 32,5%, косметики - на 9,4%. В то же время на 4,3% выросло потребление медикаментов, на 6,3% - напитков, на 13,8% - пищевой продукции.

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