Минторг США собирается вновь отсрочить введение ограничений в отношении Huawei

ВАШИНГТОН, 15 мая. /ТАСС/. Министерство торговли США намерено вновь продлить лицензию, позволяющую американским компаниям поставлять китайской телекоммуникационной корпорации Huawei продукцию, не затрагивающую национальную безопасность Соединенных Штатов. Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС источник в ведомстве.

"Мы собираемся продлить лицензию. Публично об этом будет объявлено позднее", - отметил он, отвечая на вопрос, будет ли продлена лицензия, которая истекает уже в пятницу. Представитель министерства не стал уточнять, будет ли продлена лицензия, как и ранее, на 45 дней.

В середине февраля власти США продлевали лицензию до 1 апреля, а в марте - до 15 мая.

В среду американский президент Дональд Трамп продлил действие режима чрезвычайного положения, который был введен год назад для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. Минторг страны с 17 мая 2019 года внес Huawei в черный список из-за "угрозы национальной безопасности". В корпорации на это заявили, что осуществляют коммерческую деятельность в соответствии с законом.

20 мая прошлого года Минторг выдал Huawei временную генеральную лицензию на 90 дней, которая возобновила право обслуживать сети и предоставлять обновления программного обеспечения для мобильных устройств компании. Впоследствии власти США несколько раз продлевали действие лицензии.

В августе 2018 года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и китайской компанией ZTE.