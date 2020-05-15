{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Россияне стали реже платить за вывоз мусора в условиях пандемии

При этом объем отходов в многоквартирных и частных домах увеличился на 20%

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Собираемость платежей за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) снизилась на 16,7% в России за апрель. Она составила чуть более 75% от выставленных счетов потребителям, об этом сообщили ТАСС в компании "Российский экологический оператор" (РЭО).

"Собираемость платежей за вывоз ТКО в апреле по сравнению с мартом текущего года снизилась на 16,7%", - сообщил собеседник агентства. По его словам, в среднем по стране по итогам апреля уровень собираемости составляет 75,3% от объема выставленных счетов потребителям.

Ранее гендиректор РЭО Илья Гудков предупреждал, что в апреле 2020 года ожидается критически низкая собираемость платежей за вывоз ТКО. По его словам, в случае сохранения режима эпидемиологических ограничений в мае собираемость платежей может упасть до 40%.

Как сообщала ранее пресс-служба вице-премьера России Виктории Абрамченко, объем образования мусора в многоквартирных и частных домах в России с момента введения режима самоизоляции увеличился на 20%.

В связи с ростом количества отходов из-за режима самоизоляции в большинстве субъектов России региональные операторы, осуществляющие сбор ТКО, оказались под ударом. Правительство решило принять антикризисную меру для регоператоров. Сообщалось, что оно направит 8,977 млрд рублей на их поддержку.

Минприроды России 7 мая завершило прием заявок на предоставление субсидий для региональных операторов. В процессе приема заявок сразу 28 субъектов предупредили министерство о рисках прекращения деятельности регоператоров.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Исследование: зарплата в сфере реализации программ одна из самых высоких на "удаленке"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС