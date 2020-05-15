Россияне стали реже платить за вывоз мусора в условиях пандемии

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Собираемость платежей за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) снизилась на 16,7% в России за апрель. Она составила чуть более 75% от выставленных счетов потребителям, об этом сообщили ТАСС в компании "Российский экологический оператор" (РЭО).

"Собираемость платежей за вывоз ТКО в апреле по сравнению с мартом текущего года снизилась на 16,7%", - сообщил собеседник агентства. По его словам, в среднем по стране по итогам апреля уровень собираемости составляет 75,3% от объема выставленных счетов потребителям.

Ранее гендиректор РЭО Илья Гудков предупреждал, что в апреле 2020 года ожидается критически низкая собираемость платежей за вывоз ТКО. По его словам, в случае сохранения режима эпидемиологических ограничений в мае собираемость платежей может упасть до 40%.

Как сообщала ранее пресс-служба вице-премьера России Виктории Абрамченко, объем образования мусора в многоквартирных и частных домах в России с момента введения режима самоизоляции увеличился на 20%.

В связи с ростом количества отходов из-за режима самоизоляции в большинстве субъектов России региональные операторы, осуществляющие сбор ТКО, оказались под ударом. Правительство решило принять антикризисную меру для регоператоров. Сообщалось, что оно направит 8,977 млрд рублей на их поддержку.

Минприроды России 7 мая завершило прием заявок на предоставление субсидий для региональных операторов. В процессе приема заявок сразу 28 субъектов предупредили министерство о рисках прекращения деятельности регоператоров.