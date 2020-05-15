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Страховщики считают, что система ОМС должна быть прозрачной и единой по структуре

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал трансформировать систему обязательного медицинского страхования и заняться ее цифровизацией

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Участники российского рынка страхования считают, что первоочередными принципами системы обязательного медицинского страхования (ОМС) должны быть прозрачность финансовой политики, достичь которой можно с помощью максимальной цифровизации, и единые принципы организации работы системы на всей территории страны. Такое мнение выразили ТАСС в пресс-службе Всероссийского союза страховщиков.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал трансформировать систему ОМС и заняться ее цифровизацией.

"Одна из основных проблем - та, которая приводит к бесконечной дискуссии, достаточно ли денег в системе на медицинскую помощь или их не хватает, адекватен тариф или не адекватен - это непрозрачность финансовой политики медицинских организаций. Нет понимания, как расходуются деньги внутри медицинских организаций. <...> Несомненно, сделать систему более прозрачной может максимальная цифровизация системы ОМС в сочетании с внедрением единой финансовой политики учета и распределения средств внутри медицинской организации", - приводит пресс-служба слова вице-президента Всероссийского союза страховщиков Дмитрия Кузнецова.

Система ОМС будет устойчивой лишь в том случае, если все ее составные части будут работать по единым правилам, считают страховщики. Федеральный фонд ОМС (ФОМС) по законодательству делегирует ряд своих полномочий страховым медицинским организациям и территориальным фондам. Однако последние в большей степени подчиняются непосредственно органам власти субъектов, что определяет "региональные особенности" системы ОМС, отмечают в союзе.

"Это совсем не всегда плохо, но не всегда предсказуемо. Но гражданину и руководству государства нужна работоспособная, работающая по единым принципам система, гарантирующая получение медицинской помощи в предсказуемом объеме и предсказуемого качества во всех регионах страны. Достичь этого без выстраивания вертикали в работе фондов ОМС с прямым подчинением территориальных фондов федеральному практически невозможно", - считает Кузнецов.

За реформирование системы ОМС с учетом опыта борьбы с пандемией коронавируса также высказывались спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и замглавы Счетной палаты Галина Изотова.

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