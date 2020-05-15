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Второе казино игорной зоны "Приморье" планируют ввести в эксплуатацию в июле

К 20 июня власти региона намерены обеспечить объект инженерной инфраструктурой - водоснабжением и водоотведением, электрическими сетями, а также построить дорогу к казино
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая. /ТАСС/. Власти Приморского края рассчитывают, что второй объект интегрированного развлекательного курорта "Приморье", казино "Шамбала", введут в эксплуатацию в июле, сообщил в пятницу журналистам заместитель председателя правительства Приморского края Константин Шестаков.

"Мы рассчитываем, что в июле объект "Шамбала" откроет свои двери. Собственнику предстоит принять решение, стоит ли открываться в июле этого года или все-таки сделать дополнительные акценты на осень. Физически объект почти достроен и готовится ввод в эксплуатацию, а решение об открытии дверей будет принимать, безусловно, собственник", - сказал Шестаков.

Он уточнил, что власти планируют к 20 июня наладить инженерную инфраструктуру объекта - водоснабжение и водоотведение, электрические сети, построить автодорогу. По словам представителя "Шамбалы" Дмитрия Писаренко, строительство казино завершено, проводится финишная отделка. Его ввод в эксплуатацию во многом зависит от готовности инженерной инфраструктуры, так как без нее нельзя в полном объеме начать пусконаладочные работы.

"Строительные работы завершены в полном объеме, сейчас ведется финишная отделка, в ближайшее время планируем начинать монтаж мебели, барных стоек, экранов телевизоров. В среднем количество персонала [задействованного в работе] колеблется от 250 до 400 человек. Есть зал, где финишная отделка уже выполнена, планируем через неделю завозить в него оборудование и производить наладку. В каких-то залах идут малярные работы, административный блок выполнен полностью, ведется расстановка мебели", - рассказал журналистам в пятницу Писаренко.

По данным пресс-службы правительства края, первым этапом проекта станет игорно-развлекательный комплекс площадью более 28 тыс. кв. м. Писаренко сообщил журналистам о том, что идет работа над проектной документацией второго этапа. Он предусматривает строительство многофункционального здания игорно-гостиничного комплекса, в котором также будут игровые залы разных категорий, СПА-зона, банкетный зал, конференц-залы, пятизвездочная гостиница на 270 номеров.

По словам представителя "Шамбалы", ситуация с коронавирусом вызвала сбой нескольких поставок и сложности с рабочими у подрядных организаций. Это привело к задержке на три-четыре недели, но строительство не остановилось, так как основные оборудования и материалы закупили заранее. Сейчас на объекте работают в основном российские специалисты, хотя ранее, на этапах монолитного строительства и кладки, работали граждане Узбекистана, КНР и КНДР. Всего в работе задействовано не менее 30 подрядных организаций в зависимости от этапа работ.

Игорная зона "Приморье"

Игорная зона "Приморье" расположена в бухте Муравьиная под Владивостоком, где на площади 619 га планируется построить рестораны и казино, а также объекты развлекательного типа. Общий объем инвестиций составляет 117 млрд рублей. Здесь уже действует гостинично-развлекательный комплекс с казино Tigre de Cristal, а на 2020 год, кроме "Шамбалы", запланировано открытие проекта Naga Vladivostok.

"[Уже действующий] проект Tigre de Cristal - это 36 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. В рамках этого проекта созданы большое казино, пятизвездочная гостиница, трудоустроена тысяча приморцев с очень серьезной "белой" заработной платой, и в год 480-450 млн рублей налогов и сборов от одного объекта - это серьезная сумма, о которой точно стоит говорить. И это серьезный имиджевый проект, который дал возможность другим регионам и странам обратить на нас внимание", - считает Шестаков.

Шестаков добавил, что после того, как будут сняты ограничения по привлечению иностранной рабочей силы, введенные из-за опасности распространения коронавируса, продолжатся работы и по строительству гостинично-развлекательного комплекса Naga Vladivostok. Власти надеются, что в 2021 году он будет введен в эксплуатацию. Комментируя важность курорта для региона, он сообщил, что его значимость сложно переоценить.

Он отметил, что Корпорация развития Приморского края, управляющая интегрированным развлекательным курортом, находится в стадии переговоров о создании двух гольф-клубов в районе игорной зоны.

Игорная зона входит в состав масштабного туристического проекта "Интегрированный развлекательный курорт "Приморье". Общий объем инвестиций в проект - 114 млрд рублей. На данный момент Корпорация развития Приморского края заключила соглашения на 78 млрд рублей с инвесторами из России, Гонконга, Камбоджи, Республики Корея, Японии.

Казино вносят заметный вклад в бюджет региона. Ежемесячно инвесторы выплачивают фиксированную сумму за одну единицу игорного оборудования: игровой автомат и игровой стол. По данным краевой администрации на октябрь, когда первый открывшийся здесь комплекс, Tigre de Cristal, праздновал четвертую годовщину открытия, ежегодно отель с казино приносит в государственный бюджет почти 500 млн рублей, больше половины от этой суммы идет в бюджет Приморья.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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