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Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии на "удаленке"

Так, одну из самых высоких зарплат предлагают специалисту по реализации программного обеспечения
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© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Зарплата в сфере реализации программного обеспечения является одной из самых высоких на "удаленке". Специалисты этой области могут зарабатывать до 250 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", результаты которого имеются в распоряжении ТАСС.

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Сервис изучил вакансии по удаленной работе в мае и составил рейтинг самых высокооплачиваемых предложений.

"Одну из самых высоких зарплат с удаленным форматом работы предлагают специалисту по реализации программного обеспечения, Wi-Fi и систем видеонаблюдения: он может зарабатывать до 250 тыс. рублей в месяц. Менеджер по продажам IT-сервиса для корпоративных клиентов может получать до 150 тыс. рублей. Эти специалисты также могут работать дистанционно", - говорится в тексте исследования.

Также традиционно высокий доход на "удаленке" у различных IT-специалистов. До 100 тыс. рублей в месяц предлагают системному администратору с вечерним графиком в компании, занимающейся IPTV, свыше 100 тыс. рублей в месяц может получать инженер-проектировщик, который будет разрабатывать проектную документацию по объектам капитального ремонта и реставрации. В исследовании отмечается, что занятые удаленно специалисты по онлайн-маркетингу также могут рассчитывать на высокооплачиваемую работу. Директор по маркетингу и рекламе в компании, продающей брокерские услуги, может зарабатывать до 150 тыс. рублей в месяц, специалисту по настройке контекстной рекламы в Google Adwords и Yandex Direct в компании в сфере услуг предлагают зарплату до 90 тыс. рублей в месяц.

"Работать в дистанционном режиме и получать высокую зарплату могут соискатели на позицию переводчика с английского языка - до 200 тыс. рублей. Кандидату предстоит переводить аналитические отчеты в различных сферах, инструкции, обзоры фильмов. Также высокий доход предлагают конструктору в одной из компаний по производству мебели - до 100 тыс. рублей. Будущему сотруднику предлагают самостоятельно выбрать формат работы, из офиса или удаленно с выездами на объекты", - следует из текста исследования.

По данным сервиса, несмотря на снижение общего числа откликов среди соискателей (на 13%), значительно возросла доля откликов на вакансии с удаленной работой, с 1,3% в марте до 9,4% в апреле (в 7,2 раза). Одновременно заметно снизилась доля откликов на вакансии на полный рабочий день, с 44,9% в марте до 32,5% в апреле. Больше всего увеличилось количество откликов на вакансии курьеров, операторов кол-центров и HR-менеджеров.

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