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В Москве стартовал прием заявок на получение субсидий для социальных предприятий

На эти средства организации могут возместить проценты по кредитам, траты на лизинг или покупку оборудования, а также на коммунальные услуги до конца года

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Заявочная кампания на получение субсидий для социальных предприятий стартовал в Москве, сообщается на сайте мэра.

"С помощью субсидии предприниматели могут частично возместить проценты по кредитам, траты на лизинг или покупку оборудования и на коммунальные услуги до конца года", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Натальи Сергуниной.

Компенсация расходов на приобретение в кредит зарубежного оборудования будет рассчитываться в пределах ключевой ставки Центрального банка. А при оформлении займов на покупку отечественного оборудования размер компенсации составит на 5% больше ключевой ставки.

Заявки будут рассматриваться еженедельно на заседаниях отраслевой комиссии. Выплату перечислят в течение нескольких дней после подписания протокола комиссии о выделении субсидий.

Подать заявку можно через личный кабинет на сайте mbm.mos.ru. Там же есть возможность предварительно проверить корректность направляемого пакета документов. Компания, желающая участвовать в программе, должна быть включена в перечень социальных предприятий. Кроме того, предприниматели могут получить консультацию по телефону единой линии поддержки по вопросам субсидий: +7 (499) 961-01-20.

"Социальное предпринимательство" - это предпринимательская деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей, способствующая решению социальных проблем граждан и общества. Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), осуществляющие деятельность в этой сфере, являются социальными предприятиями (п. 1 ст. 1 ФЗ №245 от 26.07.2019).

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