Эксперты: потери мировой экономики от пандемии могут достичь $8,8 трлн

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 15 мая. /ТАСС/. Потери мировой экономики от последствий пандемии коронавируса в этом году могут составить от $5,8 трлн до $8,8 трлн. Такой прогноз содержится в распространенном в пятницу докладе Азиатского банка развития (АБР), штаб-квартира которого базируется в Маниле.

"Мировая экономика может понести убытки в размере от $5,8 трлн до $8,8 трлн, что эквивалентно 6,4-9,7% глобального валового внутреннего продукта, в результате пандемии новой вызываемой коронавирусом болезни (COVID-19 - прим. ТАСС)", - отмечается в документе.

Эксперты банка уточнили, что рассчитанные ими потери в $8,8 трлн предполагают сценарий с "длительным периодом сдерживания" пандемии, при котором ограничения будут действовать в течение полугода. В случае восстановления экономической активности за три месяца данный показатель составит $5,8 трлн.

В частности, экономические потери в Азиатско-Тихоокеанском регионе могут варьироваться от $1,7 трлн (сценарий в три месяца) до $2,5 трлн (полугодовой период). "КНР может понести убытки в размере от $1,1 трлн до $1,6 трлн", - уточняется в докладе.

Ранее в своем прогнозе от 3 апреля АБР прогнозировал объем потерь мировой экономики от пандемии COVID-19 на уровне от $2 трлн до $4,1 трлн. "Новый анализ представляет общую картину очень значительного потенциального экономического воздействия COVID-19. В нем также подчеркивается важная роль политических мер, которые могут помочь смягчить ущерб экономике", - отметил главный экономист банка Ясуюки Савада.