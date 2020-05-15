{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Эксперты: потери мировой экономики от пандемии могут достичь $8,8 трлн

По данным Азиатского банка развития, это эквивалентно 6,4-9,7% глобального ВВП

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 15 мая. /ТАСС/. Потери мировой экономики от последствий пандемии коронавируса в этом году могут составить от $5,8 трлн до $8,8 трлн. Такой прогноз содержится в распространенном в пятницу докладе Азиатского банка развития (АБР), штаб-квартира которого базируется в Маниле.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Мировая экономика может понести убытки в размере от $5,8 трлн до $8,8 трлн, что эквивалентно 6,4-9,7% глобального валового внутреннего продукта, в результате пандемии новой вызываемой коронавирусом болезни (COVID-19 - прим. ТАСС)", - отмечается в документе.

Эксперты банка уточнили, что рассчитанные ими потери в $8,8 трлн предполагают сценарий с "длительным периодом сдерживания" пандемии, при котором ограничения будут действовать в течение полугода. В случае восстановления экономической активности за три месяца данный показатель составит $5,8 трлн.

В частности, экономические потери в Азиатско-Тихоокеанском регионе могут варьироваться от $1,7 трлн (сценарий в три месяца) до $2,5 трлн (полугодовой период). "КНР может понести убытки в размере от $1,1 трлн до $1,6 трлн", - уточняется в докладе.

Ранее в своем прогнозе от 3 апреля АБР прогнозировал объем потерь мировой экономики от пандемии COVID-19 на уровне от $2 трлн до $4,1 трлн. "Новый анализ представляет общую картину очень значительного потенциального экономического воздействия COVID-19. В нем также подчеркивается важная роль политических мер, которые могут помочь смягчить ущерб экономике", - отметил главный экономист банка Ясуюки Савада.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Москве стартовал прием заявок на получение субсидий для социальных предприятий
На эти средства организации могут возместить проценты по кредитам, траты на лизинг или покупку оборудования, а также на коммунальные услуги до конца года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС