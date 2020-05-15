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Более 80 тыс. самозанятых зарегистрировались в Москве с начала года

Всего в городе их число составляет 275 тыс.

МОСКВА, 15 мая./ТАСС/. Число самозанятых горожан, зарегистрировавшихся в качестве налогоплательщиков, в столице достигло 275 тыс. человек. С начала года зарегистрировалось свыше 80 тыс. самозанятых, об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"С 2019 года количество самозанятых граждан в Москве увеличивается, ежемесячно регистрируется в среднем 20 тыс. человек. Их совокупный налогооблагаемый доход уже превысил 54 млрд рублей и продолжает расти. Таким образом, налоговый режим демонстрирует свою эффективность даже в непростой экономической ситуации. Отдельно в рамках антикризисных мер поддержки малого бизнеса город вернет самозанятым гражданам уплаченный за 2019 год налог на профессиональный доход", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

В столице число самозанятых с начала года выросло на 42 процента. Статус самозанятого позволяет налогоплательщику самостоятельно отчислять налог в размере четырех процентов от дохода, если он получен от физического лица, или шести процентов - если от юридического. Ежегодный доход самозанятого гражданина не должен превышать 2,4 млн рублей.

Зарегистрироваться самозанятые граждане могут на сайте Федеральной налоговой службы или в мобильном приложении ведомства. При этом им не нужно покупать онлайн-кассу, вести бухгалтерию, сдавать отчетность. Все это сделает приложение плательщика налога на профессиональный доход.

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