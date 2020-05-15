Роскачество обнаружило в пельменях кишечную палочку и сальмонеллу

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Роскачество провело повторное исследование пельменей и обнаружило в них кишечную палочку и сальмонеллу. Об этом говорится в сообщении организации.

Как отметили эксперты, нарушения были выявлены во всех семи торговых марках, отправленных на переисследование.

"Так, согласно результатам последних испытаний, пельмени "Белорусские", "Бульмени", "Ложкарев", "Останкинские традиционные пельмени", "Сибирская коллекция", "Стародворье" и "Цезарь" не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции": во всех товарах эксперты Роскачества обнаружили кишечную палочку, а в "Сибирской коллекции" - еще и сальмонеллу", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в ходе тестирования в продукции двух торговых марок были выявлены несоответствия заявленной в маркировке информации: в пельменях "Ложкарев" и "Останкинских традиционных" оказалось меньше белка.

Как подчеркивают в Роскачестве, для того, чтобы обезопасить себя от возможного отравления при приготовлении пельменей необходимо варить их не менее 10 минут. Напомним, Роскачество регулярно проводит повторные исследования товаров, отслеживая, как меняется качество продукции с момента предыдущих испытаний. Товары для таких тестирований отбираются с учетом предложений самих потребителей.