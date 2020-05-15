ОСК получит 30 млрд рублей из бюджета в рамках программы оздоровления

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Правительство утвердило программу финансового оздоровления "Объединенной судостроительной корпорации", она получит из бюджета 30 млрд рублей, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

"Правкомиссия рассмотрела и одобрила [программу финансового оздоровления ОСК]", - подтвердили ТАСС в аппарате вице-премьера Юрия Борисова.

Общая сумма задолженности ОСК, по данным издания, составляет 68 млрд рублей, оставшиеся кредиты на сумму 38 млрд рублей будут реструктурированы.

Источники "Коммерсанта" затрудняются назвать предприятия ОСК, попавшие в программу оздоровления. Они отмечают, что за редким исключением накопленные убытки прошлых лет и, соответственно, привлечение кредитов на их покрытие характерны для всех заводов, доставшихся ОСК от частных владельцев.

Наиболее острая ситуация с долгами верфей на Дальнем Востоке, в первую очередь у Амурского судостроительного завода (АСЗ), который в 2019 году просил о докапитализации на 14 млрд рублей, а также у Хабаровского завода, пишет издание.

"Кроме того, о необходимости докапитализации неоднократно сообщало руководство Выборгского судостроительного завода, у которого из-за накопленной долговой нагрузки в 8,5 млрд рублей начались проблемы с исполнением текущих заказов по строительству рыбопромысловых судов", - говорится в публикации.

"Проблема накопленных убытков прошлых лет может быть актуальна для петербургских Балтзавода и "Северной верфи", которые до 2012 года входили в финансово-промышленную группу опального олигарха Сергея Пугачева, владельца обанкротившегося Межпромбанка. Кроме того, на помощь может претендовать и прибалтийский "Янтарь", который ранее вместе с АСЗ входил в "Концерн средне- и малотоннажного кораблестроения" Михаила Хейфеца, эмигрировавшего в Израиль", - добавляет издание.