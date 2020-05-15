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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Россия может получить кредит от банка БРИКС на борьбу с распространением коронавируса

Речь идет о средствах объемом в $2 млрд

ШАНХАЙ, 15 мая. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Новый банк развития (НБР) БРИКС может предоставить России кредит по программе оказания экстренной помощи странам - членам организации в борьбе с распространением нового коронавируса и его экономическими последствиями. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС вице-президент банка Владимир Казбеков.

"Китай и Индия уже получили средства от НБР на борьбу с COVID-19 суммарным объемом в $2 млрд. Аналогичные кредиты могут быть предоставлены и другим странам - членам НБР, включая Россию", - сказал вице-президент банка.

Казбеков напомнил, что Совет управляющих НБР на пятом ежегодном заседании 20 апреля поддержал усилия банка, направленные на борьбу с новым коронавирусом и его экономическими последствиями в странах-членах организации. Первый кредит размером 7 млрд юаней (почти $1 млрд) банк предоставил Китаю. Для его финансирования на китайском межбанковском рынке был размещен облигационный займ на 5 млрд юаней (около $704 млн). Индия также получила суверенный кредит размером $1 млрд.

Как заявил ранее президент банка Кундапур Ваман Каматх, переговоры о предоставлении займов в размере $1 млрд каждой из стран ведутся также с Бразилией и Южной Африкой.

Теги
ИндияРоссияКитайПандемия коронавируса нового типа
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