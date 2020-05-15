Регулятор ФРГ отказал в освобождении "Северного потока - 2" от правил Газовой директивы ЕС

"Коллегия номер семь 15 мая отклонила ходатайство компании Nord Stream 2 AG на освобождение части "Северного потока - 2", пролегающей в территориальных водах Германии, от регулирования", - отмечается в нем.

БЕРЛИН, 15 мая. /ТАСС/. Федеральное сетевое агентство ФРГ оказало Nord Stream 2 AG в выведении проекта "Северного потока - 2" из-под правил обновленной Газовой директивы ЕС. Об этом сообщается в опубликованном в пятницу решении регулятора.

В агентстве отмечают, что необходимым условием для выведения трубопровода из-под правил обновленной Газовой директивы была его реализация до 23 мая 2019 года. "В случае с "Северным потоком - 2" это не так", - считают в ведомстве.

Полный текст решения будет опубликован позже. "Для всех стран-членов [ЕС] существовала возможность изучить заявку Nord Stream 2 AG с приложениями и сделать заявление. Ею воспользовались 10 стран", - говорится в решении 7-й коллегии.

Позиции Nord Stream 2 AG и регулятора

Nord Stream 2 AG указывала на то, что понятие "завершение проекта" следует рассматривать шире, нежели просто с точки зрения строительно-технических процессов. Как считают в компании, следует учитывать то обстоятельство, что к моменту вступления в силу новых правил уже были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.

Как сообщала газета Handelsblatt, этот аргумент германское агентство отвергло. Оно отталкивалось от "строительно-технического понимания" термина "завершение проекта". "Об экономически-функциональном понимании не может быть речи", - говорилось в ноте ведомства, выдержки из которого издание опубликовало 1 мая.

Не исключается, что Nord Stream 2 AG подаст протест на решение регулятора в Высший земельный суд в Дюссельдорфе. Тот в свою очередь может сразу перенаправить жалобу в Европейский суд.

О заявке и обновленной директиве

Федеральное сетевое агентство ФРГ приняло заявки от Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG на выведение трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС в середине января.

Заявка от Nord Stream AG об освобождении от требований регулирования согласно параграфу 28b федерального закона об энергетическом хозяйстве ФРГ поступила 23 декабря прошлого года, от Nord stream 2 AG - 10 января 2020 года. Агентство указало тогда, что процедура должна быть завершена до 23 мая 2020 года.

Доработанная Газовая директива была согласована в рекордные сроки в начале прошлого года. Суть внесенных в нее изменений - распространить на трубопроводы, проходящие в морской экономической зоне стран ЕС, нормы третьего энергопакета сообщества, которые обязывают оператора резервировать до 50% мощностей газовой магистрали для прокачки топлива от альтернативных поставщиков.

Хотя ЕК утверждает, что это положение будет распространяться на все проекты морских газопроводов, она никогда не скрывала, что сам третий энергопакет и поправки в Газовую директиву ЕС разработаны и внедрены с целью расширения возможностей административного нерыночного контроля со стороны Брюсселя над российским экспортом газа в государства - члены сообщества.

Между тем вопрос о применении доработанной Газовой директивы остается открытым. Хотя сами поправки вступили в силу еще в июне 2018 года, большинство стран ЕС не успело учесть их в своих национальных законодательствах, что открывает широкие возможности для оспаривания их применения через суд.