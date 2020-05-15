"Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. "Роснефть" полностью прекратила свою деятельность в Венесуэеле и вышла из всех проектов в стране, включая добычные и нефтесервисные предприятия, заявил глава компании Игорь Сечин.

"Во II квартале 2020 года компанией была закрыта ранее объявленная сделка по передаче компании, на 100% принадлежащей правительству РФ, всех активов в Венесуэле, включая доли участия в добычных обществах Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, а также в нефтесервисных компаниях, коммерческих и торговых операциях. Деятельность компании в Венесуэле полностью прекращена", - приводятся в сообщении "Роснефти" слова Сечина.

Как следует из отчета, сделка по выходу компании из проектов в Венесуэле была закрыта в апреле.

В конце марта "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле. Владельцем активов "Роснефти" в Венесуэле будет компания, принадлежащая РФ, уточняли ТАСС в правительстве.

В результате сделки "Роснефть" получила на баланс одного из своих дочерних обществ 9,6% собственных акций.

Крупнейшими акционерами "Роснефти" являются государственный "Роснефтегаз" (50% плюс одна акция), британская компания ВР (19,75%) и катарская компания QH Oil Investments (18,93%).