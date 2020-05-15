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Титов назвал основную проблему для бизнеса при пандемии

На невозможность выплаты зарплаты сотрудникам указали более половины из 1,9 тыс. предпринимателей в 85 регионах, сообщил бизнес-омбудсмен

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Более половины из 1,9 тыс. предпринимателей в 85 регионах России назвали невозможность выплаты зарплаты сотрудникам основной трудностью в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщил в пятницу на пресс-брифинге уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Большая часть (51%) опрошенных сообщают, что основная трудность, с которой столкнулся их бизнес, - невозможность платить заработную плату сотрудникам и налоги с Фонда оплаты труда", - привел он результаты опроса, проведенного 12 мая совместно с подразделением Федеральной службы охраны (ФСО).

Другими трудностями респонденты назвали невозможность платить налог на имущество или платежи по договору аренды (41,5%), невозможность оплачивать коммунальные платежи (38,7%), с неплатежами со стороны контрагентов столкнулись 39,9% предпринимателей, со срывом бесперебойного снабжения производства товарами - 35,9%. О сложностях с выполнением обязательств перед банками и лизинговыми компаниями сообщили 27% опрошенных. Еще 8,7% респондентов пожаловались на неплатежи со стороны муниципальных и государственных заказчиков.

Меры поддержки

Правительство РФ ранее приняло ряд мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей может рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, введен мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы.

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами кабинета министров потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.

На совещании 11 мая Путин заявил, что с 1 июня будет запущена специальная кредитная программа поддержки занятости в пострадавших областях и социально ориентированных НКО с льготной ставкой 2%, будут полностью списаны налоговые платежи, кроме НДС, и страховые взносы за второй квартал для компаний из пострадавших отраслей, а самозанятым также возвращен налог на доход, уплаченный за 2019 год.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияТитов, Борис ЮрьевичМалый и средний бизнес
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