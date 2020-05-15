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Киргизия попросила Россию снизить цены на поставляемый в республику природный газ

Власти страны направили соответствующее письмо, адресованное министру энергетики России Александру Новаку

БИШКЕК, 15 мая. /ТАСС/. Киргизия официально обратилась к России с просьбой снизить цены на поставляемый на территорию республики природный газ. Об этом сообщил в пятницу во время пресс-конференции в Бишкеке председатель киргизского Государственного комитета энергетики, промышленности и недропользования Эмиль Осмонбетов.

"Госкомитет направил 23 апреля 2020 года соответствующее письмо, адресованное министру энергетики России Александру Новаку", - сказал он.

По его словам, складывающаяся в Киргизии из-за пандемии коронавирусной инфекции и ряда других факторов сложная экономическая ситуация может вынудить население отказаться от использования природного газа, поскольку из-за снижения на валютном рынке страны курса киргизского сома автоматически происходит повышение цены на газ.

"Мы просим российскую сторону рассмотреть возможность снижения отпускной цены на него меньше $150 за 1 тыс. кубометров", - отметил Осмонбетов. В настоящее время республика покупает газ по $170 за 1 тыс. кубометров.

Обеспечением населения природным газом в Киргизии занимается компания "Газпромнефть - Кыргызстан".

Теги
Новак, Александр ВалентиновичКиргизияРоссия
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