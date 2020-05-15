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Обновлено 

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 79 рублей

Это произошло впервые с 6 марта

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Курс евро в ходе торгов на Московской бирже снизился на 0,48% к уровню закрытия предыдущей сессии - до отметки в 78,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:59 мск.

В последний раз евро находился ниже отметки в 79 рублей 6 марта 2020 года.

По данным на 11:11 мск, курс евро замедлил снижение: торгуется на уровне 79,125 рубля, что на 0,3% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Курс доллара теряет 0,45% и торгуется на уровне 73,15 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов растет на 4,08% - до $32,4 за баррель, фьючерсы нефти WTI растут в цене на 3,48% - до $28,8 за баррель.

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РоссияКолебания курса рубля
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