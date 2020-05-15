Минстрой: единое цифровое пространство стройотрасли и ЖКХ должно появиться в России

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Создание единого цифрового пространства строительства и жилищно-коммунального хозяйства в России необходимо для цифровизации этих отраслей, сообщил в пятницу заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Козлов на онлайн-конференции по цифровизации строительной отрасли.

"Мы говорим о том, что нам нужны данные, которые содержатся в градостроительной исходно-разрешительной документации, и эти данные должны рождаться один раз, а потом должны многократно быть востребованы на последующих стадиях жизненного цикла объекта капитального строительства. В связи с этим, на наш взгляд, решающее значение для цифровизации отрасли имеет создание единого цифрового пространства отраслей строительства и жилищно-коммунального хозяйства", - сказал Козлов.

По его словам, на данный момент создано большое число государственных и частных государственных систем, поэтому необходимо продумать возможность их интеграции. "Мы не сможем быстро перейти на одну платформу, систему, но мы точно можем обеспечить качественную интеграцию этих систем, если мы сделаем соответствующее регулирование, если мы создадим и определим соответствующие форматы обмена информации", - отметил Козлов.

В свою очередь, первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин указал, что единая система стройотрасли должна быть доступна органам власти, подрядчикам, государственным и частным заказчикам, саморегулируемым организациям. При этом, по его мнению, в такую систему должен быть интегрирован не только Минстрой, но и другие ведомства, включая Минтранс, Минпромторг, Росреестр. Козлов добавил, что цифровизация стройотрасли в том числе позволит сократить сроки возведения зданий при повышении качества управления строительством объектов.