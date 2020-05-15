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РЖД и "Индийские железные дороги" будут совместно реализовывать инфраструктурные проекты

Стороны подписали меморандум о сотрудничестве и готовятся сформировать рабочую группу

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. "РЖД Интернешнл" и Ircon International Limited (дочерняя компания "Индийских железных дорог") подписали меморандум о сотрудничестве, говорится в сообщении "Российских железных дорог" (РЖД).

Согласно документу, стороны рассмотрят совместную реализацию комплексных инфраструктурных проектов в области железнодорожного транспорта на территории Индии, а также третьих стран.

В РЖД отметили, что с этой целью стороны сформируют совместную российско-индийскую рабочую группу.

Ранее российский холдинг уже подготовил технико-экономическое обоснование модернизации железнодорожной линии Нагпур - Секундерабад в Индии протяженностью 581 км. Кроме того, в 2019 году на полях Восточного экономического форума соглашение о совместном участии в развитии железнодорожной сети страны подписали семь российских компаний, среди них РЖД, Сбербанк России, "Синара - Транспортные машины".

"РЖД Интернешнл" реализует зарубежные проекты в сфере строительства и проектирования железнодорожной инфраструктуры. Компания сотрудничает с Индией, Сербией, Словенией и другими странами.

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