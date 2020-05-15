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Правительство распорядилось разместить бессрочные облигации РЖД на 370 млрд рублей

Ранее глава РЖД Олег Белозеров рассказал о планах холдинга сохранить инвестпрограмму на уровне не менее 620 млрд рублей в 2020 году, несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Правительство РФ приняло решение разместить бессрочные облигации РЖД на 370 млрд рублей, следует из постановления кабмина. 

"Принять решение о размещении облигаций нескольких выпусков серии 001Б открытого акционерного общества "Российские железные дороги" без срока погашения, размещаемых в рамках программы указанных облигаций, общей суммой номинальной стоимости всех выпусков облигаций до 370 млрд рублей включительно или до эквивалента этой суммы в иностранной валюте, предназначенных для квалифицированных инвесторов - юридических лиц, с возможностью досрочного погашения указанных облигаций по усмотрению их эмитента", - говорится в документе.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров на совещании у президента РФ Владимира Путина по развитию транспорта рассказал о планах холдинга сохранить инвестпрограмму на уровне не менее 620 млрд рублей в 2020 году, несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию. Он отмечал, что поддержать финансирование инвестпрограммы РЖД можно за счет механизма бессрочных облигаций. Выпуск бондов, по его словам, планируется в течение месяца.

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