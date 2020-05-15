{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Оператор "Северного потока - 2" может оспорить решение регулятора ФРГ по Газовой директиве

В компании отметили, что отклонение заявки Nord Stream 2 показывает дискриминационное действие измененной Газовой директивы ЕС
Описание
© Nord Stream 2/Aксель Шмидт

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток - 2", не исключает обжалования решения Федерального сетевого агентства ФРГ, которое отказалось вывести газопровод из-под действия ограничений, установленных Газовой директивой ЕС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Nord Stream 2 AG.

"Мы ожидаем получения официального решения, затем оценим его и рассмотрим дальнейшие действия по защите наших прав, включая обжалование этого решения в немецких судах. Апелляция возможна в течение одного месяца после принятия решения", - отметили в компании.

Там также подчеркнули, что отклонение заявки Nord Stream 2 показывает дискриминационное действие измененной Газовой директивы ЕС. При этом решение не повлияет на достройку трубопровода.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
РЖД и "Индийские железные дороги" будут совместно реализовывать инфраструктурные проекты
Стороны подписали меморандум о сотрудничестве и готовятся сформировать рабочую группу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС