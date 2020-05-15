Оператор "Северного потока - 2" может оспорить решение регулятора ФРГ по Газовой директиве

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток - 2", не исключает обжалования решения Федерального сетевого агентства ФРГ, которое отказалось вывести газопровод из-под действия ограничений, установленных Газовой директивой ЕС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Nord Stream 2 AG.

"Мы ожидаем получения официального решения, затем оценим его и рассмотрим дальнейшие действия по защите наших прав, включая обжалование этого решения в немецких судах. Апелляция возможна в течение одного месяца после принятия решения", - отметили в компании.

Там также подчеркнули, что отклонение заявки Nord Stream 2 показывает дискриминационное действие измененной Газовой директивы ЕС. При этом решение не повлияет на достройку трубопровода.