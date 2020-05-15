Глава Казначейства сообщил, что большинство регионов осуществили выплаты медработникам

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Большинство российских регионов осуществили выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусной инфекцией, за март и апрель, некоторые регионы начали выплаты за май, заявил руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин.

"Мы фиксируем то, что в основном все регионы справились с поставленной задачей и выплаты медикам за март и апрель осуществлены. Некоторые регионы уже приступили к начислению и выплатам за май месяц: это Камчатский край, Иркутская и Орловская область", - сказал Артюхин на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина о социально-экономической ситуации.

По словам Артюхина, всего медицинскими учреждениями перечислено всем медицинским работникам и врачам 6 млрд рублей. "Продолжается доначисление выплат с учетом последних разъяснений Минздрава России. В начале в ряде регионов начислялись выплаты исходя из почасовой оплаты, сейчас - посменной оплаты, соответствующие разъяснения Минздрав дал", - отметил Артюхин.

По его словам, проблемы с начислением выплат медработникам сохраняются в Дагестане, Пермском крае и Псковской области. "Остаются проблемы, остаются вопросы, как мы видим, в двух регионах - это Республика Дагестан, Пермский край, частично - Псковская область. Сегодня коллеги обещают все выплаты сделать", - заключил Артюхин.