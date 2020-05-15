Экономика Крыма выросла на 10,7% после открытия Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая. /ТАСС/. Открытие Крымского моста ровно два года назад подтолкнуло развитие туризма, торговли, инвестиций, сельского хозяйства и промышленности в Крыму, экономика региона выросла на 10,7%. Об этом сообщил в пятницу на своей странице "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

"Два года назад наш президент дал старт автомобильному движению по Крымскому мосту. Ввод в эксплуатацию этого важнейшего объекта транспортной инфраструктуры придал мощный импульс социально-экономическому развитию Крыма. Достаточно сказать, что по итогам 2018-2019 годов экономика республики выросла на 10,7%. Особенно позитивно открытие моста повлияло на развитие туризма, торговли, транспорта, агропромышленного комплекса, обрабатывающей промышленности. Выросла инвестиционная активность", - написал Аксенов.

Он отметил, что пандемия нового коронавируса внесла коррективы в планы властей региона. "В то же время мы должны помнить, что нынешняя ситуация - это относительно кратковременный эпизод, а мост построен на века. Уверен, что мы пройдем сложный период, преодолеем все трудности и наверстаем упущенное. И, конечно, надо помнить, что Крымский мост - не только экономический, но и важный политический проект, проект-символ единства Крыма и России. Это достойный ответ нашей страны на современные вызовы, на санкции и блокады, который в очередной раз показывает всему миру, что наш народ способен творить историю, способен "сказку делать былью" и воплощать в реальность мечты многих поколений", - добавил Аксенов.

Глава Крыма также поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве Крымского моста.

Крымский мост - самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост необходим для бесперебойного транспортного сообщения между Крымом и другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог. Автомобильная часть моста была введена в эксплуатацию в мае 2018 года.