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ГАЗ временно перейдет на четырехдневный режим работы из-за падения спроса на LCV

Сокращенный график вводится на полгода - с 19 июня по 18 декабря

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, головное предприятие "Группы ГАЗ") с 19 июня по 18 декабря переходит на четырехдневный режим работы в связи с падением спроса на легкие коммерческие автомобили (LCV), сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"В июне ГАЗ переходит на четырехдневный режим работы. Сокращенный график вводится на полгода - с 19 июня по 18 декабря. Также в качестве вынужденной меры из-за падения объема заказа с 22 июня по 5 июля ГАЗ приостановит производство, в этот период сотрудники уйдут в корпоративный отпуск, который традиционно проводится в конце июля - начале августа", - отметили в пресс-службе.

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Россия
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