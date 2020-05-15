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ФАС раскрыла пятый картельный сговор в сфере социального питания Петербурга с 2018 года

Совокупная стоимость контрактов, заключенных с нарушением закона о защите конкуренции, составила около 500 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу с 2018 года выявило пятый картельный сговор на рынке по обеспечению питания в лечебных, образовательных и социальных учреждениях Петербурга. Совокупная стоимость контрактов, заключенных с нарушением закона о защите конкуренции, составила около 500 млн рублей, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального управления антимонопольного органа.

"Санкт-Петербургское УФАС России вынесло решение о наличии пятого картельного сговора на рынке социального питания в школах и больницах города с 2018 года. Социальное питание стало самой картелизированной сферой экономики Санкт-Петербурга", - сказала собеседница агентства.

Во вторник, 12 мая региональное УФАС вынесло решение о наличии картельного сговора между ООО "ТД "Ленинградский" и ООО "Северный Торговый Путь" при участии в семи закупках на поставку социального питания в школы и больницы Петербурга. Общая начальная (максимальная) цена контрактов (НМЦК) превысила 14,6 млн рублей. Согласованное между участниками конкурса снижение стоимости контракта было минимальным согласованным, на уровне 1%. В соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ ("Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий") организациям грозит штраф в размере 10% от НМЦК, должностным лицам - от 20 до 50 тысяч рублей.

История картелей на рынке соцпитания в Петербурге

В декабре 2019 года региональное УФАС признало антиконкурентными соглашения между девятью компаниями и администрацией Колпинского района Санкт-Петербурга на рынке социального питания в указанном районе. Совокупная начальная (максимальная) цена контрактов превысила 650 млн рублей. ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области возбудило в отношении участников конкурсов дело по ст. 178 УК РФ ("Ограничение конкуренции").

В ноябре 2019 года Санкт-Петербургское УФАС вынесло решение о нарушении закона о защите конкуренции в отношении ООО "Квадрат", ООО "Нур" и ООО "Ленагропром" в рамках участия в торгах на оказание услуг по организации питания в 2018 году в образовательных учреждениях Курортного района Санкт-Петербурга на общую сумму, превышающую 2,4 млн рублей. В декабре 2018 года был выявлен очередной картельный сговор между ООО "Евроспецсервис", ООО "ЕСС", ООО "Торговый дом "Северо-Запад" и ООО "Специализированная торговая компания" при участи в 27 торгах на поставку продуктов питания в лечебные, образовательные и социальные учреждения Санкт-Петербурга. Общая стоимость контрактов составила 5,7 млн рублей. В октябре 2018 года региональное УФАС признало антиконкурентным соглашение между АО "Фирма Флоридан" и ООО "Воскресенье" участвовавших в 2015-2017 годах в 50 аукционах на поставку продуктов питания и заключивших контракты на общую сумму превышающую 65,5 млн рублей.

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