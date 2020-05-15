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Глава комитета Бундестага раскритиковал решение регулятора ФРГ по "Северному потоку - 2"

Нормативные предпосылки для крупного проекта в очередной раз существенно изменяются незадолго до ввода в эксплуатацию, отметил Клаус Эрнст

БЕРЛИН, 15 мая. /ТАСС/. Решение германского регулятора не освобождать "Северный поток - 2" от требований обновленной Газовой директивы ЕС внушает беспокойство. Об этом заявил в пятницу в ответ на запрос корреспондента ТАСС глава комитета Бундестага (парламента ФРГ) по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.

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"Меня, как и прежде, тревожит, что нормативные предпосылки для такого крупного проекта как "Северный поток - 2" в очередной раз существенно изменяются незадолго до ввода в эксплуатацию", - сказал он. По его мнению, столь краткосрочные изменения "обесценивают вложенные инвестиции" и повлекут за собой требования о возмещении ущерба. Депутат напомнил, что реализация проекта была замедлена, в частности, из-за давления США.

"Я надеюсь, что Nord Stream 2 привлечет правовые средства против этого решения и желаю компании успехов в юридическом противостоянии", - отметил представитель Левой партии.

Ранее в пятницу Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило об отказе Nord Stream 2 AG в выведении проекта "Северного потока - 2" из-под правил обновленной Газовой директивы ЕС. В агентстве отмечают, что необходимым условием для выведения трубопровода из-под правил обновленной Газовой директивы была его реализация до 23 мая 2019 года.

Nord Stream 2 AG при этом указывала на то, что понятие "завершение проекта" следует рассматривать шире, нежели просто с точки зрения строительно-технических процессов. Как считают в компании, следует учитывать то обстоятельство, что к моменту вступления в силу новых правил уже были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.

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