Минобороны достроило 16 многофункциональных медцентров для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Министерство обороны России завершило строительство 16 многофункциональных медцентров в 15 регионах страны для оказания помощи заразившимся коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину.

"По вашему поручению на фондах военных госпиталей в 15 регионах, от Калининграда до Камчатки, включая юг страны, в том числе Крым, построено 16 многофункциональных медицинских центров", - сказал Шойгу.

Он уточнил, что центры позволят одновременно оказывать медпомощь 1 600 пациентам с коронавирусом, "как военнослужащим, так и гражданскому населению."

Министр напомнил, что к 30 апреля были построены первые восемь центров. "Сегодня вводим в строй еще восемь - в Калининграде, Пушкине, Севастополе, Ростове-на-Дону, Омске, Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском, Хабаровске", - подчеркнул Шойгу.

Многофункциональные центры

Военные лечебные учреждения строятся по поручению президента РФ Владимира Путина на фоне пандемии коронавируса. На эти цели было выделено 8,8 млрд рублей. Завершение строительства позволит обеспечить необходимой специализированной медицинской помощью пациентов из числа как военнослужащих, так и гражданского населения.

Все центры укомплектованы новейшим медицинским оборудованием, накоплен запас необходимых лекарственных препаратов, что позволяет оказывать медицинскую помощь в нужном объеме и на высоком технологическом уровне. Для персонала медицинских центров сформирован запас средств индивидуальной защиты. Общее число персонала центров составляет более 2 тыс. человек. Все специалисты прошли подготовку по диагностике и лечению коронавирусной инфекции в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.