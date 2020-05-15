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Санкции США против Huawei

Минторг США отсрочил введение ограничений в отношении Huawei до 13 августа

В министерстве призвали американские компании и пользователей отказаться от продуктов Huawei и подобрать им альтернативу

ТАСС, 15 мая. Министерство торговли США продлило на 90 дней лицензию, которая позволяет американским компаниям поставлять китайской телекоммуникационной корпорации Huawei продукцию, не затрагивающую интересы национальной безопасности Соединенных Штатов. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте ведомства.

В предыдущий раз ведомство продлевало лицензию китайской компании на 45 дней в начале апреля, до этого - в середине февраля. В Минторге при этом напомнили, что после 13 августа дальнейшего продления ограничений может не последовать, и рекомендовали компаниям представить оценки возможного ущерба, если Huawei не получит новую временную лицензию. В министерстве призвали американские компании и пользователей отказаться от продуктов Huawei и подобрать им альтернативу.

В мае 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Минторг страны с 17 мая 2019 года внес Huawei в черный список из-за "угрозы национальной безопасности". В корпорации на это заявили, что осуществляют коммерческую деятельность в соответствии с законом.

20 мая 2019 года Минторг США выдал Huawei временную генеральную лицензию на 90 дней, в соответствии с которой возобновлено право обслуживать сети и предоставлять обновления программного обеспечения для мобильных устройств компании. Впоследствии власти США несколько раз продлевали действие лицензии.

В августе 2018 года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и другой китайской компанией ZTE.

Теги
СШАКитайСанкции США против Huawei
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