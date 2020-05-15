Эксперты предупредили о новой схеме кибермошенничества на сервисах Avito и "Юла"

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Эксперты дочерней компании Сбербанка BI.ZONE, оказывающей услуги в сфере кибербезопасности, предупредили пользователей сервисов размещения объявлений Avito и "Юлы" о новой схеме мошенничества. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Как указывают эксперты, злоумышленники размещают объявления о продаже товаров на Avito или "Юле" по заниженной цене. Когда заинтересованный покупатель связывается с продавцом, то тот сообщает, что находится в другом городе, и предлагает сделать доставку. Если покупатель соглашается на эти условия, злоумышленники направляют ему фишинговую ссылку для оформления и оплаты заказа и доставки на сайт, копирующий легитимный ресурс. После ввода покупателем данных банковской карты и оплаты "заказа", мошенники больше не отвечают на сообщения жертвы.

При этом, по данным экспертов, ущерб от такого мошенничества составляет 1 млн рублей каждый день.

"Эксперты BI.ZONE обнаружили более 20 мошеннических Telegram-каналов, которые работают по данной схеме и ежедневно занимаются фишинговыми рассылками на Avito и "Юле". В среднем каждая команда мошенников в день зарабатывает около 52 тыс. рублей, а общие потери жертв достигают 1 млн рублей ежедневно", - указано в сообщении.

Более того, существуют также Telegram-каналы, которые занимаются "рекрутингом" мошенников для реализации данной схемы. Один из таких каналов насчитывает 13,5 тыс. участников, отмечают эксперты.

Директор блока экспертных сервисов компании BI.ZONE Евгений Волошин, чьи слова приводятся в сообщении, говорит, что с каждым разом злоумышленники придумывают все более ухищренные схемы мошенничества. Они понимают, как привлекать внимание жертв, и в данной схеме мошенники чаще всего предлагают купить iPhone по невероятно низким ценам.

Чтобы не стать жертвой фишинговой атаки, не следует переходить по ссылкам, полученным от продавца, даже если он утверждает, что это необходимо для совершения покупки, и каждый раз проверять страницы на наличие признаков фишинга, рекомендует Волошин.

Как компании противостоят фишингу

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Avito, компания технически может контролировать все процессы, происходящие на платформе, однако если пользователь переходит на сторонний ресурс, отследить то, чем он занимается там, нельзя.

"Именно поэтому мы стараемся максимально возможными способами предупредить пользователя. Мы блокируем возможность вставлять ссылки на внешние ресурсы в мессенджере, показываем пользователю предупреждение о том, что он покидает сайт", - подчеркнули в компании.

Сервис оперативно блокирует объявления пользователей, которые пытаются распространять такие ссылки или замечены в мошенничестве. Для безопасных сделок на Avito достаточно пользоваться официальными сервисами "Доставка" и "Безопасная сделка", либо соблюдать стандартные методы безопасности при совершении покупок онлайн и не переходить в другие мессенджеры, чтобы обсуждать сделки, отметили там.

По словам представителя "Юлы", пользователи сервиса не могут отправлять друг другу ссылки на сторонние ресурсы в принципе, поэтому единственная возможность мошенников - переманивать пользователей в мессенджеры или другие каналы общения.

"Для борьбы с мошенниками "Юла", во-первых, добавила в свое приложение все популярные возможности мессенджеров, включая бесплатные аудио- и видеозвонки, а во-вторых, запустила системное предупреждение, которое автоматически отправляется в чат пользователю, если ему предлагают перевести коммуникации в мессенджер", - отметили в компании.

Также в "Юле" действует система оценок и отзывов, которые ставятся пользователями после сделки, с помощью чего можно минимизировать риски, выбирая для покупки товаров продавцов с хорошим рейтингом и отзывами.