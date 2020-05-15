Первая партия американской нефти отправится в Белоруссию на этой неделе

ВАШИНГТОН, 15 мая. /ТАСС/. Первая партия американской нефти на этой неделе отправляется в Белоруссию при поддержке польской компании UNIMOT. Об этом говорится в распространенном в пятницу Госдепартаментом США письменном заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

"На этой неделе первая партия американской нефти отправится в Белоруссию. Эта конкурентная сделка, заключенная при участии американского энерготрейдера United Energy Trading, а также при содействии американской компании Getka и их польского партнера UNIMOT, укрепляет белорусский суверенитет и независимость, демонстрирует, что США готовы предоставить торговые возможности американским компаниям, заинтересованным в выходе на белорусский рынок", - сказал шеф американской дипломатии. Он напомнил, что таким образом Соединенные Штаты "выполняют взятые на себя в феврале обязательства".

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По словам госсекретаря, США готовы удовлетворить потребности Белоруссии в энергоносителях. При этом Минску необходимо расширить доступ для американских компаний и провести рыночные реформы. "Будучи крупнейшим производителем нефти и газа в мире, Соединенные Штаты готовы удовлетворить импортные потребности стран, которые, как и Белоруссия, хотят получить выгоду от повышения энергетической безопасности благодаря диверсификации поставок, а также торговле, основанной на американских коммерческих ценностях свободного предпринимательства, верховенства закона и прозрачных сделок, свободных от коррупции", - заявил шеф американской дипломатии.

Он призвал Минск "использовать достигнутый прогресс для расширения доступа американских предприятий на свой рынок". "Соединенные Штаты настоятельно призывают Белоруссию использовать достигнутый прогресс для расширения доступа американских предприятий на свой рынок и проводить рыночные реформы, направленные на либерализацию торговли и необходимые для дальнейшего продвижения процесса присоединения к ВТО (Всемирной торговой организации - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении. По мнению руководителя американского внешнеполитического ведомства, эти шаги помогут Минску "полностью раскрыть свой торговый и инвестиционный потенциал и обеспечить свое будущее". "Соединенные Штаты надеются на дальнейшее укрепление нашего партнерства", - заключил Помпео.

13 марта госсекретарь в телефонном разговоре с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем подтвердил готовность американских компаний немедленно начать поставки нефти по конкурентным рыночным ценам. Помпео также заявил об отсутствии политических препятствий для заключения соответствующих договоренностей по поставкам нефти между компаниями двух стран.

3 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает на помощь США в создании объектов логистики для поставки нефти в страну, в частности с балтийского направления.

В начале апреля посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко заявил, что отношения Белоруссии и США никак не мешают реализации Минском союзнических отношений с Россией.