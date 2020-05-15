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"Аэрофлот" отменил на год аннулирование бонусных миль

Они будут доступны в течение 2021 года

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" на год перенесла аннулирование бонусных миль, продлив их действие. Бонусные мили, которые путешественники не смогут использовать в этом году из-за сокращения полетов на фоне пандемии, не сгорят в конце года и будут доступны в течение 2021 года, следует из рассылки "Аэрофлота" для пассажиров.

"Участники, не совершившие квалификационный полет в 2019 и 2020 годах, сохранят свои мили: даже если не удастся отправиться в путешествие в этом году, в 2021 году мили не сгорят. У участников будет еще один год, чтобы активировать мили и использовать их на будущие перелеты", - отмечается в рассылке.

Бонусные мили в программе "Аэрофлота" разделяются на квалификационные (набранные непосредственно с помощью полетов) и также мили могут начисляться за покупки в магазинах-партнерах или по кобрендинговым картам. Квалификационные мили, необходимые для поддержания статуса в бонусной программе (серебряного, золотого, платинового), в конце года аннулируются.

Более того, в 2020 году должны были сгореть все накопленные мили участников, которые не совершали полеты после 1 августа 2018 года.

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