Путин поручил правительству навести порядок в строительстве для ускорения его сроков

НОВО-ОГАРЕВО, 15 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал от правительства навести порядок в ведении строительной документации, чтобы не давать возможность затягивать сооружения различных объектов.

На совещании об открытии медцентров Минобороны в регионах глава государства рассказал, как обсуждал ранее строительство медицинского центра с одним из губернаторов, который говорил, что потребуется год на проектирование и еще два года на строительство. "Я прекрасно отдаю себе отчет, что происходит в этой сфере, мы много раз это обсуждали, всякие СНиПы, "хрипы" и примазавшиеся к этому виду деятельности квазиучастники процесса - их нужно зачистить в конце концов, надо навести там порядок!" - заявил Путин.

"Я прошу правительство вернуться к этому как следует, рассмотреть все эти вопросы по-серьезному и в ближайшее время доложить свои предложения", - поручил президент.

Глава государства считает, что лучший пример того, что можно значительно ускорить строительство, возведение медицинских центров Минобороны. Он обратил внимание на тот факт, что в Воронежской области предполагалось построить инфекционную больницу за несколько лет, но Минобороны завершит эту работу в конце июня. "Пример того, как отработало Министерство обороны - замечательный пример того, как можно организовать работу и по срокам, и по качеству", - убежден Путин.

Он вновь поблагодарил оборонное ведомство и его руководство, строителей, всех, кто имел отношение к организации и завершению создания медицинских центров Минобороны. "Это очень нужная работа, сделанная в нужные, сжатые сроки с хорошим качеством. Ничего, кроме "спасибо", нечего добавить", - заявил президент.