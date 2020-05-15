США начали поставку нефти в Белоруссию

МИНСК, 15 мая. /ТАСС/. США, согласно договоренностям, начали поставку нефти в Белоруссию. Об этом заявил глава белорусского МИД Владимир Макей, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства в пятницу.

"С удовлетворением подтверждаю начало поставок нефти из США в Беларусь. Это стало возможным по итогам договоренностей, достигнутых в ходе визита в Республику Беларусь 1 февраля 2020 года государственного секретаря США Майкла Помпео и встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко", - сказал он.