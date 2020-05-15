Власти Владимирской области оценили выпадающие доходы бюджета региона в 7 млрд рублей

ВЛАДИМИР, 15 мая. /ТАСС/. Объем выпадающих доходов бюджета Владимирской области из-за ситуации с коронавирусом может составить около 7 млрд рублей при плановом показателе доходов бюджета свыше 65 млрд рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщил врио первого заместителя губернатора области Александр Ремига.

"Первый квартал 2020 года показал значительный рост по всем направлениям деятельности без исключения. <...> Как мы сможем оценить второй квартал, будет ясно в июне. <…> Цифра [по выпадающим доходам] пока очень приблизительная, порядка 7 млрд рублей. Огромное количество факторов влияет на нее - и те меры стимулирования экономики, которые мы будем вводить в дальнейшем, и насколько долго продлится существующий этап, как долго мы будем открывать гостиницы, торговые комплексы", - отметил он.

По словам Ремиги, объем выпадающих доходов по налогам превысит 600 млн рублей.

Бюджет Владимирской области на 2020 год принимался с плановым показателем доходов 65,6 млрд рублей, расходов - 68 млрд рублей.

Всего в регионе зарегистрировано 1592 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, в том числе, 15 летальных случаев.