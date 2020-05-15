Ликсутов назвал условия для разрешения работы каршеринга в Москве

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Правительство Москвы и Роспотребнадзор обсуждают возможность частично разрешить работу каршеринга в столице при условии минимального срока аренды автомобиля от пяти дней, сообщили в пятницу в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Мы планируем разрешить работу операторам каршеринга при условии, что их автомобили будут брать в аренду минимум на пять дней. То есть это предложение действует для тех, кто имеет рабочие пропуска. Номер пропуска нужно будет ввести в приложении оператора каршеринга перед началом аренды", - сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в публикации.

Ликсутов добавил, что вторым обязательным условием для работы каршеринга рассматривается строгое соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по проведению противоэпидемических мероприятий. Обсуждается, что машины после завершения использования будут снимать с линии и обязательно отправлять на полную дезинфекцию, согласно рекомендациям ведомства.