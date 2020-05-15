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Оверчук предложил создать единый реестр граждан ЕАЭС

По словам зампреда правительства, создание такой платформы даст возможность для перераспределения рабочей силы в ЕАЭС и для создания новых рабочих мест

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук предложил создать единый реестр граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом он заявил в ходе Международного форума "Содействуя евразийской экономической интеграции: фактор делового сотрудничества" в рамках "Недель российского бизнеса-2020".

"Человек - это основа. Мы работаем, чтобы жизнь людей была лучше. Чтобы им легче было получать сервисы от органов власти, от Союза (ЕАЭС - прим. ТАСС). Но для этого нужно создать информационную основу. Имея общий реестр граждан мы сможем уверенно говорить о дальнейшем развитии рынка труда и сможем обеспечить свободу рынка труда на пять стран", - сказал он.

По словам Оверчука, создание такой платформы даст возможность для перераспределения рабочей силы в ЕАЭС и для создания новых рабочих мест.

Он также отметил необходимость создания и развития общей цифровой платформы ЕАЭС для бизнеса. "Это нужно, чтобы создать лучшие, наиболее благоприятные условия для бизнеса. Здесь и электронный документооборот, здесь и признание цифровых подписей. Сегодня всем становится очевидно, что живая подпись может быть не нужна после кризиса. Мы должны быть готовы к этим переменам", - добавил он.

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РоссияОверчук, Алексей Логвинович
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