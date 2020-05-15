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В Минске рассматривают сотрудничество с США по нефти как элемент энергобезопасности

Это имеет значительный потенциал торгового и инвестиционного взаимодействия, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей

МИНСК, 15 мая. /ТАСС/. Белоруссия рассматривает сотрудничество с США в нефтяной сфере как существенный элемент энергетической безопасности государства. Об этом говорится в заявлении главы МИД Белоруссии Владимира Макея, опубликованном на сайте белорусского внешнеполитического ведомства в пятницу в связи с началом поставок нефти из США.

"Рассматриваем сотрудничество с США в нефтяной сфере как существенный элемент энергетической безопасности государства, как важную часть развиваемого сторонами и имеющего значительный потенциал торгового и инвестиционного взаимодействия, а также как фактор обеспечения суверенитета нашей страны в экономической области", - отметил глава МИД. По его словам, осуществление поставок американской нефти является частью государственной стратегии по диверсификации снабжения и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса Белоруссии в 2020 и в последующие годы.

Макей также подчеркнул, что Минск ведет работу с американской стороной по дальнейшему развитию двусторонних экономических связей. "Созданные усилиями Минска и Вашингтона новые возможности в области торговли и капиталовложений выгодны американским и белорусским компаниям", - сказано в заявлении.

"Белорусская сторона продолжит действовать в интересах укрепления партнерских отношений с США, которые, по нашему убеждению, представляют собой вклад в общие усилия по преодолению противоречий в Евро-Атлантике и Евразии", - отметил Макей.

Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, первый танкер с 80 тыс. тонн американской нефти отправится из США 17 мая, его прибытие в порт Клайпеды ожидается в начале июня.

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