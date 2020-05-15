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Алекперов купил акций "Лукойла" на $5 млн

Его доля в прямом и непрямом владении компанией составила 28,22%
Президент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Компания, связанная с президентом "Лукойла" Вагитом Алекперовым, купила акций нефтяной компании на $5 млн, следует из сообщения компании.

Компания "Морселл Лимитед" 14 мая приобрела на Лондонской бирже 76,5 тыс. акций по цене $65,081 за штуку на общую сумму $4,979 млн.

Ранее сообщалось, что топ-менеджеры "Лукойла" и члены совета директоров по состоянию на 31 марта 2020 года совокупно контролировали 39,01% компании.

Доля президента "Лукойла" Вагита Алекперова в прямом и непрямом владении составила 28,22%, доля первого вице-президента по стратегическому развитию Леонида Федуна - 9,28%.

Акционеры "Лукойла" на внеочередном собрании 3 декабря 2019 года утвердили решение об уменьшении уставного капитала до 690 млн обыкновенных акций путем приобретения 25 млн бумаг. В ноябре 2018 года уставный капитал "Лукойла" в результате погашения казначейских акций был уменьшен до 715 млн акций.

Крупнейшими акционерами "Лукойла" являются глава компании Вагит Алекперов, вице-президент "Лукойла" Леонид Федун, структуры ИФД "Капиталъ" и дочерняя структура Lukoil Investment Cyprus. Ранее Алекперов говорил, что рассчитывает сохранить свою долю в нефтяной компании. Планировалось, что после погашения казначейских акций "Лукойла" пакет Алекперова в компании составит около 30%, а Федуна - 10%.

Теги
РоссияАлекперов, Вагит Юсуфович
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