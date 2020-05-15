В Пермском крае осенью запустят первое в России производство мелованного картона

ПЕРМЬ, 15 мая. /ТАСС/. Производство мелованного картона откроется на Целлюлозно-бумажном комбинате (ЦБК) "Кама" в Пермском крае осенью 2020 года, оно обеспечит новыми рабочими местами более 250 человек. Об этом в пятницу сообщил врио главы Пермского края Дмитрий Махонин на своей странице в Instagram.

"Даже в сложной экономической ситуации продолжаем реализацию инвестпроектов, строительство крупных промышленных цехов на предприятиях региона не останавливается. Так, на "Кама-картоне" появится первое в России производство мелованного картона. Все цеха обещают запустить осенью, предприятие наймет более 250 новых сотрудников. Новое производство обеспечит работой и отрасль заготовки леса", - написал он.

Махонин отметил, что производство будет экологичным, основано на сырье из древесных отходов. Картон от пермского ЦБК решит вопросы импортозамещения, предприятие планирует занять порядка 50% рынка этого товара в стране. Еще одно предприятие - Уральский завод противогололедных материалов - при федеральной и региональной поддержке реализует сразу четыре инвестпроекта, это 60 новых рабочих мест, здесь в этом году запустят производство дезинфицирующих и моющих средств для уборки улиц.

Ранее министр экономического развития РФ, экс-губернатор Пермского края Максим Решетников сообщал, что в 2020 году инвестиции в регион составят более 300 млрд рублей, что на 20-30 млрд рублей больше, чем в 2019 году, сумма увеличилась в основном за счет реализации проектов в промышленном секторе.

Накануне в эфире ГТРК "Пермь" Махонин заявил, что в условиях пандемии Пермский край не откажется от реализации запланированных инвестпроектов, кроме того, для новых инвесторов с лета будут предусмотрены льготы. "Что касается наших инвестиционных планов, строительства, тут надо перераспределение сделать. Мы летом принимаем так называемые инвестиционные вычеты, то есть если к нам приходит инвестор новый и он создает новое предприятие и новые рабочие места, он получает скидку по налогу на прибыль, достаточно существенную, чтобы быстрее окупить эти инвестиции, бюджет от этого ничего не теряет. После того, как он окупит свои инвестиции, он будет полным рублем дальше платить налоги в бюджет, но Пермский край получает тот же самый аквапарк, спортивные учреждения, клинику, и эти объекты остаются здесь и будут здесь работать", - сказал Махонин.

Общий объем инвестпроектов в регионе оценивается в около 700 млрд рублей, а к 2024 году эту сумму планируется увеличить до 1,5 трлн рублей, реализовав порядка 80 инвестиционных проектов в сфере промышленности.