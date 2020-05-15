"Опора России" предложила главе Минэкономразвития обсудить развитие туризма с бизнесом

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" предложила министру экономического развития РФ Максиму Решетникову провести публичное обсуждение мер по развитию внутреннего и въездного туризма с представителями бизнеса. Письмо с соответствующим предложением имеется в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас, уважаемый Максим Геннадьевич, дать поручение провести в ближайшее время широкое публичное обсуждение мер в сфере развития внутреннего и въездного туризма с представителями бизнес-сообщества", - говорится в письме, подписанном президентом "Опоры России" Александром Калининым.

В документе говорится, что "Опора России" обеспокоена реализацией инициатив в рамках плана мероприятий по развитию механизма управления системными изменениями предпринимательской среды "Трансформация делового климата". По их словам, сейчас субъекты предпринимательства не понимают, как ведется работа по внесению в федеральный закон "Об основах туристической деятельности в Российской Федерации" ряда изменений, в том числе определения "туристический поток" и индикаторов по оценке эффективности действий региональных властей и органов местного самоуправления по развитию въездного и внутреннего туризма в России. По словам авторов письма, до сих пор деятельность и услуги по организации отдыха и оздоровлению детей не была внесена в общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности, несмотря на соответствующее распоряжение правительства от 19 января 2020 года.

В письме подчеркивается, что предприниматели сейчас не имеют возможности грамотно планировать и эффективно осуществлять инвестиции в туристическую отрасль, а для развития внутреннего и въездного туризма необходимо открытое взаимодействие между государством и бизнесом. "Крайне важно вернуть проекту "Трансформация делового климата" его основное предназначение - быть площадкой для эффективного взаимодействия власти и бизнеса", - говорится в документе.

Вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников в комментарии ТАСС отметил, что дополнительная финансовая нагрузка на предприятия этой отрасли "растет каждый год". В дополнение к налогам и коммунальным платежам идут затраты на установку различных систем, такие как мониторинг МЧС и кнопка Росгвардии, а также штрафы. Он подчеркнул, что для отрасли нет "длинных и дешевых денег", и данная индустрия "уже давно живет на грани рентабельности".

По его словам, рентабельность гостиничного бизнеса составляет 3-5%, а туроператорского - 2%. "Туризм - это отрасль экономики, и здесь очень важны данные статистики для принятия решений по развитию отрасли. Мы считаем важным в этот кризисный период начать работу именно с этих изменений. И если сейчас Минэкономразвития и Ростуризм готовят предложения по отрасли, то они должны слышать бизнес", - сказал он.