Кабмин одобрил проект нового договора стран СНГ о борьбе с легализацией преступных средств

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Правительство России одобрило проект нового договора стран СНГ о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Представить президенту РФ предложение о подписании указанного договора", - говорится в постановлении. Там отмечается, что этот проект был подготовлен Росфинмониторингом и согласован с МИД РФ и другими заинтересованными ведомствами, а также предварительно проработан с другими странами Содружества.

Данный документ должен прийти на смену действующему сейчас договору стран СНГ от 2007 года о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Как указано в проекте нового договора, его стороны будут координировать свою деятельность и объединять усилия в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.